İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA ÜRETİLİP RUSYA'YA SAHTE PARFÜM GÖNDERİLEN DEPOYA BASKIN - Son Dakika

Eyüpsultan'daki iş hanında sahte parfüm üretimi yapılan depoya polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 1 milyon adet sahte parfüm ele geçirilirken, sahte parfümlerin Rusya'ya gönderildiği öğrenildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan Topçular Mahallesindeki bir iş hanında bulunan depoda sahte parfüm üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Depoyu bir ay süren teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri bugün 14.00 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon adet ünlü markaların kutu ve şişelerinin kullanıldığı parfüm, parfüm üretiminde kullanılan malzemeler, 1 ton etil alkol, 1 ton kimyevi madde, 4 kapaklama ve şişeleme makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Eyüpsultan'daki depoda üretilen sahte parfümlerin Rusya'ya gönderildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.