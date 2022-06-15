İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, telefon dinlemesiyle uyuşturucu alıp sattığı belirlenen 45 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden eroin, skunk, bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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