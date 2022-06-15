Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu

15.06.2022 11:15
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu

EYÜPSULTAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

EYÜPSULTAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, telefon dinlemesiyle uyuşturucu alıp sattığı belirlenen 45 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden eroin, skunk, bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.  Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.


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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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