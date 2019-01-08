İstanbul- Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde Hastalar Tahliye Edildi; 3 Bina Boşaltıldı

Haber-Kamera Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHAEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

Haber-Kamera Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA



Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkedildi.



Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevkediliyor.

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