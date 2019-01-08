İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesinde Hasta Tahliyesi Sürüyor
43 dakika önce
İstanbul EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİNDE HASTA TAHLİYESİ SÜRÜYOR (ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİNDE HASTA TAHLİYESİ SÜRÜYOR (ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:11 Kaynak: DHA
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