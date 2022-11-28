2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Fas, ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yendi. Karşılaşmadan çıkan sonuç İstanbul Esenyurt'taki Faslıları da sokaklara döktü. Fas uyruklu vatandaşlar, park ve meydanlarda bir araya gelerek Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı. Ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Faslıların sevinç gösterileri cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Belçika, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-FASLILAR DÜNYA KUPASINDA GELEN GALİBİYETİ KUTLADI - Son Dakika

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