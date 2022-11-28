İSTANBUL-FASLILAR DÜNYA KUPASINDA GELEN GALİBİYETİ KUTLADI - Son Dakika
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İSTANBUL-FASLILAR DÜNYA KUPASINDA GELEN GALİBİYETİ KUTLADI

28.11.2022 12:16

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenerek 24 yıl sonra kupa maçında galip gelmesi, Esenyurt'taki Faslıları sevince boğdu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenerek 24 yıl sonra kupa maçında galip gelmesi, Esenyurt'taki Faslıları sevince boğdu. Fas uyruklu vatandaşlar park ve meydanlarda bir araya gelerek galibiyeti kutladı.

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Fas, ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yendi. Karşılaşmadan çıkan sonuç İstanbul Esenyurt'taki Faslıları da sokaklara döktü. Fas uyruklu vatandaşlar, park ve meydanlarda bir araya gelerek Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı. Ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Faslıların sevinç gösterileri cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: DHA
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Esenyurt, Belçika, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-FASLILAR DÜNYA KUPASINDA GELEN GALİBİYETİ KUTLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-FASLILAR DÜNYA KUPASINDA GELEN GALİBİYETİ KUTLADI - Son Dakika
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