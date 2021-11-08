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İSTANBUL-FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ AZERBEYCAN BAYRAĞI RENKLERİNDE IŞIKLANDIRILDI - Son Dakika

İSTANBUL-FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ AZERBEYCAN BAYRAĞI RENKLERİNDE IŞIKLANDIRILDI

08.11.2021 05:09
İSTANBUL-FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ AZERBEYCAN BAYRAĞI RENKLERİNDE IŞIKLANDIRILDI

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. Köprünün ışıkları mavi,kırmızı ve yeşil renklerinde yakıldı. Akşam saatlerinde renklendirilen köprü ışıkları gün ağarıncaya kadar Azerbeycan bayrağı renklerinde yanacak.

- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ AZERBEYCAN BAYRAĞI RENKLERİNDE IŞIKLANDIRILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ AZERBEYCAN BAYRAĞI RENKLERİNDE IŞIKLANDIRILDI - Son Dakika
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