İSTANBUL-FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ AZERBEYCAN BAYRAĞI RENKLERİNDE IŞIKLANDIRILDI - Son Dakika

İSTANBUL-FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ AZERBEYCAN BAYRAĞI RENKLERİNDE IŞIKLANDIRILDI
08.11.2021 05:09
FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.
FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. Köprünün ışıkları mavi,kırmızı ve yeşil renklerinde yakıldı. Akşam saatlerinde renklendirilen köprü ışıkları gün ağarıncaya kadar Azerbeycan bayrağı renklerinde yanacak.
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