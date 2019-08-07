İSTANBUL-FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NE 'UEFA SÜPER KUPA' BAYRAĞI ASILDI
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UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:17 Kaynak: DHA
UEFA Süper Kupa
finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'ne asıldı.
14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere
Premier Lig ekipleri Liverpool
ve Chelsea
, Vodafone Park
'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda İstanbul
'da hazırlıklar sürüyor. Karşılaşma öncesi Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'ne Liverpool ve Chelsea takımlarının logolarının da bulunduğu UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı.
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