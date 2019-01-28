İstanbul- Fatih'te 2 Kişi Evde Ölü Bulundu

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Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak, CHP'de Krize Neden Oldu