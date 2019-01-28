Son Dakika Haberleri: İstanbul- Fatih'te 2 Kişi Evde Ölü Bulundu

İstanbul- Fatih'te 2 Kişi Evde Ölü Bulundu

1 saat önce

Fatih'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu.

İstanbul- Fatih'te 2 Kişi Evde Ölü Bulundu, System.String[]
Fatih'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamam Sokakta bulunan 2 katlı binanın 2. katında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri saat 11.30 içeri girdi. Ekipler evde Özbekistan Uyruklu Zubayda Azizova (43) ile Halim Güler'in (54) cesetleriyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Azizova ve Güler'in şofbenden sızan gazdan zehirlendiği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

Saray, Fatih, Güncel
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