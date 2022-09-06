Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı

06.09.2022 13:34
Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı.

Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı Yenikapı'da bir İETT otobüsü kaza yaptı. Yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yenikapı'da bir İETT otobüsü kaza yaptı. Yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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