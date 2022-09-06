Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Kennedy Caddesi, İstanbul, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › (DRON) Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

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