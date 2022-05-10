İSTANBUL-FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

10.05.2022 12:18

FATİH'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden metrelerce aşağı uçtu.

FATİH'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden metrelerce aşağı uçtu. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, sürücü Nevzat Y., 1.56 promil alkollü çıktı. Kazanın şokunu yaşayan kadın ise ambulansın içerisinde gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, İskender Paşa Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Taksim istikametine doğru giden Nevzat Y.'nin kullandığı 34 TC 2880 plakalı otomobil, Aksaray köprüsüne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, önce köprünün demirlerine çarptı daha sonra da metrelerce aşağı uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü Nevzat Y. ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı. Kazayı görenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve diğer 2 kişiyi araç içinden çıkardı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları, ambulanslar ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan sürücü Nevzat Y. ve kadınlardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ 1.56 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde kaza sonrası yaralanan Nevzat Y.'nin 1.56 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kazaya karışan otomobil ile olay sırasında fırlayan aracın motoru ise bulunduğu yerden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İSTANBUL-FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI
İSTANBUL-FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI
İSTANBUL-FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI
İSTANBUL-FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

YORUMLAR
500
Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu! 2'si ağır 3 kişi yaralandı Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu! 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Otomobil, İskender, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:36:51. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-FATİH'TE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU; 2'Sİ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement