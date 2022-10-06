İSTANBUL-FATİH'TE APARTMANA ÖRÜMCEK GİBİ TIRMANAN HIRSIZ EV SAHİPLERİYLE KARŞILAŞINCA KAÇTI - Son Dakika
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İSTANBUL-FATİH'TE APARTMANA ÖRÜMCEK GİBİ TIRMANAN HIRSIZ EV SAHİPLERİYLE KARŞILAŞINCA KAÇTI

06.10.2022 15:28
İSTANBUL-FATİH'TE APARTMANA ÖRÜMCEK GİBİ TIRMANAN HIRSIZ EV SAHİPLERİYLE KARŞILAŞINCA KAÇTI

FATİH'te bir hırsız, 3 katlı apartmana örümcek gibi tırmanarak, 2'nci kattaki daireye pencereden girdi.

FATİH'te bir hırsız, 3 katlı apartmana örümcek gibi tırmanarak, 2'nci kattaki daireye pencereden girdi. İçeriye girdikten sonra ev sahipleriyle karşılaşan hırsız kaçmaya çalışırken, çevredeki iki kişi tarafından yakalandı.

Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Kahya Cami Sokak'ta dün öğlen saatlerinde şüpheli Rıdvan K., 3 katlı bir apartmana örümcek gibi tırmandı. Sokaktan geçen bir mahalleli, şüpheliye bağırarak tepki gösterdi. Kendisine gösterilen tepkiyi dikkate almayan hırsız, binanın ikinci katındaki daireye pencereden girdi. Şüpheliyle karşılaşan iki kadın, çığlık atmaya başladı. Bağrışma seslerini duyan sokaktaki iki kişi, binadan çıkan

Rıdvan K.'yı yakaladı. İhbar üzerine gelen polis ekibi hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Rıdvan K.'nın adliyeye sevk edildi.

"GÜNDÜZ VAKTİ BİNAYA TIRMANIP EVE GİRMİŞ"

Mahalle sakinlerinden Osman Muhammed, "Güpegündüz bir hırsız binaya tırmanıp pencereden girmiş. Gerçekten böyle bir durum yaşamak kötü bir durum. Adam tırmanıyor, daha sonra daireye pencereden giriyor. Ben şu anda çocuğumu annesiyle bırakıp işe gidiyorum. Gündüz vakti eve giriyor" dedi.

"UYUŞTURUCU ALMIŞ, KENDİNDE DEĞİLDİ"

Yaşanan olayı anlatan Mustafa Kemal Özgün, "Çocukların bağırdığını duydum. Kırmızı giysili, zayıf bir çocuk korkuluklardan tırmanarak daireye girmeye çalışıyordu. Ben bağırınca alt kattaki komşular da geldi. Doğalgaz saatini okuyan bir kişi vardı. O görüyor fotoğraflarını çekiyor. Ben de indim. Hırsız, merdivenlerden inmiş, gençler de yakalamış. Uyuşturucu almış, kendinde değildi. Polisler daha sonra gelip götürdü" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-FATİH'TE APARTMANA ÖRÜMCEK GİBİ TIRMANAN HIRSIZ EV SAHİPLERİYLE KARŞILAŞINCA KAÇTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-FATİH'TE APARTMANA ÖRÜMCEK GİBİ TIRMANAN HIRSIZ EV SAHİPLERİYLE KARŞILAŞINCA KAÇTI - Son Dakika
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