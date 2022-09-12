İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis, son yolculuğuna uğurlandı

12.09.2022 14:02
İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Fatih'te, arkadaşının silahının kazara patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden 22 yaşındaki polis memuru Kenan Baş, memleketi Samsun'un Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Fatih'te, arkadaşının silahının kazara patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden 22 yaşındaki polis memuru Kenan Baş, memleketi Samsun'un Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.

Baş'ın Türk bayrağını sarılı naaşı, Çökek Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki kullanılmayan Şehit Ertan Ad İlkokulunun bahçesine götürüldü.

Polis memurunun babası Harun, annesi Ferdane Baş ile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Törene katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Samsun Valisi Zülkif Dağlı, aileye başsağlığı diledi.

Öğle vakti okul bahçesinde kılınan cenaze namazı sonrası Baş'ın naaşı meslektaşlarının omuzunda cenaze aracına taşındı. Genç polis memurunun cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.

Baş ailesinin iki çocuğundan biri olan polis memuru Kenan Baş'ın bekar olduğu, göreve yaklaşık iki yıl önce başladığı öğrenildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da 6 Eylül'de, Aksaray Metro durağı önünde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait çevik kuvvet aracında, arkadaşının doldur boşalt yaptığı silahının kaza sonucu patlaması nedeniyle yaralanan polis memuru Kenan Baş, tedavi gördüğü hastanede 11 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Kenan Baş, İstanbul, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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