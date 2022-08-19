Olay, geçtiğimiz gün Fatih Aksaray'da bulunan Baklalı Kemaleddin Cami'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şüpheli kişi cami şadırvanına girerek bir süre etrafı kolaçan etti. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan şüpheli, şadırvan görevlisinin masasına doğru yöneldi. Masanın çekmecesinde bulunan cep telefonunu alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Baklalı, Fatih, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fatih'te cami şadırvanında hırsızlık - Son Dakika

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