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İSTANBUL- FATİH'TE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN İRANLI'NIN KATİLLERİ 6 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

1 saat önce

Fatih'te aralarında alacak verecek sorunu bulunan İran uyruklu bir kişi, 2 saldırgan tarafından bıçakladı.

Fatih'te aralarında alacak verecek sorunu bulunan İran uyruklu bir kişi, 2 saldırgan tarafından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan İranlı hayatını kaybederken, polis güvenlik kameralarından 2 şüpheliyi tespit ederek 6 saat içerisinde yakaladı.
Olay, 24 Haziran gecesi 23.15 sıralarında Fatih Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bir otel önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan İran uyruklu 23 yaşındaki Golmohammad P., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Golmohammad P. hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Golmohammad P. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 2 kişinin Golmohammad P.'yi bir süre kovaladıklarını, Golmohammad P.'nin bir otel önünde yere düştüğünü ve 2 şüphelinin Golmohammad P.'yi darp etmeye devam ettiklerini belirleyerek şüphelilerin İran uyruklu 19 yaşındaki Mostafa G. ve 30 yaşındaki Esmaeıl T. olduklarını tespit etti. Şüphelilerin adreslerine yaklaşık 6 saat içinde operasyon düzenleyen polis ekipleri Mostafa G., Esmaeıl T. ve 23 yaşındaki Somayyeh S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Somayyeh S.'nin çantasında yapılan aramalarda 392 uyuşturucu hap ele geçirildi. Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde ki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Golmohammad P.'nin, Mostafa G. ve Esmaeıl T. tarafından kovalanması güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntü dökökümü
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-Güvenlik kamerası
-Şüphelilerin kaçışı
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Ele geçirilen uyuşturucu maddenin fotoğrafı
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- FATİH'TE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN İRANLI'NIN KATİLLERİ 6 SAAT İÇİNDE YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
Polis, İstanbul, İran, Fatih, Güncel
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