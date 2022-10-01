Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü - Son Dakika
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Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

01.10.2022 11:44

İstanbul Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi, bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu.

İstanbul Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi, bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu.

Vatan Caddesi'nde Aksaray yönünde seyreden Memiş Yaman idaresindeki 34 FBB 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce Mustafa Bektaş yönetimindeki 34 NL 7263 plakalı otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Ters dönen araçtaki sürücü Memiş Yaman ve yanında bulunan İbrahim Yaman, vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarılarak bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu.

Ters dönen otomobil çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Vatan Caddesi, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü - Son Dakika
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