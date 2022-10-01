Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

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Ters dönen araçtaki sürücü Memiş Yaman ve yanında bulunan İbrahim Yaman , vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarılarak bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu.

İstanbul Fatih 'te bir araca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi, bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu.

Kaynak: AA

Vatan Caddesi, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

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