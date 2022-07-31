Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te kamyondan atlayarak kaçan 132 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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