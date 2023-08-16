İstanbul Fatih'te Cami Hırsızlığı - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te Cami Hırsızlığı

Son Güncelleme: 16.08.2023 16:49

İstanbul Fatih'te bulunan Mahmut Paşa Camii'ne giren bir şüpheli, imamın cübbesini giyerek camide uyuyan bir adamın cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Fatih'te bulunan Mahmut Paşa Camii'ne giren bir şüpheli, imamın cübbesini giyerek camide uyuyan bir adamın cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÖNCE ETRAFI KOLAÇAN ETTİ

Olay, 12 Ağustos Cumartesi günü Fatih'te bulunan Mahmut Paşa Camii'nde meydana geldi. İddialara göre, caminin içerisine giren bir şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra uyuyan bir kişi olduğunu fark etti.

İMAM CÜBBESİNİ GİYİP TELEFONUNU ALDI

Askılıkta duran imam cübbesini giyerek uyuyan adamın yanına gitti. Adamın cebinden halıya düşen cep telefonunu önce ayağıyla kendine yaklaştırdı. Daha sonra eğilerek telefonu aldı. Giydiği cübbeyi çıkaran şüpheli çaldığı cep telefonuyla birlikte camiden çıkarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anları camide bulunan güvenlik kameraları saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin caminin içerisinde gezdiği, imam cübbesini giydikten sonra hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Fatih'te Cami Hırsızlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te Cami Hırsızlığı - Son Dakika
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