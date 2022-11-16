FATİH'TE CİBUTİ VE SENEGALLİ'NİN PARASINI ÇALAN ETİYOPYALI YAKALANDI - Son Dakika
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FATİH'TE CİBUTİ VE SENEGALLİ'NİN PARASINI ÇALAN ETİYOPYALI YAKALANDI

16.11.2022 11:10

FATİH'te Cibuti ve Senegal uyruklu iki kişinin üzerine pislik attıktan sonra temizleme bahanesiyle paralarını çaldığı tespit edilen Etiyopya uyruklu şüpheli yakalandı.

FATİH'te Cibuti ve Senegal uyruklu iki kişinin üzerine pislik attıktan sonra temizleme bahanesiyle paralarını çaldığı tespit edilen Etiyopya uyruklu şüpheli yakalandı.

Fatih, Aksaray'da polise başvuran Cibuti uyruklu N.I.A., yolda yürürken bir kişi tarafından içinde 12 bin dolar bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur N.I.A. poliste verdiği ifadesinde "Üzerime bir yerden pislik geldi. Temizlemeye çalışırken biri yanıma yaklaşıp yardım etmek istediğini söyledi. Çantamı o çaldı" dedi. Polis bu konuyla ilgili araştırma yaparken aynı bölgede bu kez Senegal uyruklu E.M.D. polise başvurarak aynı yöntemle 2 bin 400 Euro'sunun çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini, iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Etiyopya uyruklu Nahom Z.W. olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Etiyopya, Senegal, Cibuti, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE CİBUTİ VE SENEGALLİ'NİN PARASINI ÇALAN ETİYOPYALI YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE CİBUTİ VE SENEGALLİ'NİN PARASINI ÇALAN ETİYOPYALI YAKALANDI - Son Dakika
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