İSTANBUL - FATİH'TE ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI
45 dakika önce
İstanbul DHA - FATİH'te çok sayıda iş yeri ve evi soyduğu belirlenen hırsızlar yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - FATİH'te çok sayıda iş yeri ve evi soyduğu belirlenen hırsızlar yakalandı.
Fatih'te 6 ev ve 1 işyerine giren hırsızları tespit eden polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlar yapılan operasyonla yakalandı. R.K.(18) ve S.D.(25) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.D.'nin üzerinde sahte kimlik bulunurken ve 5 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüleri
İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı!
Erdoğan: Burası İstanbul, diğer adıyla İslambol ama Konstantinapol olarak görmek isteyenler var
Bomba iddia: Dünyaca ünlü iş adamı Philip Green, 5 çalışanını taciz etti
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu