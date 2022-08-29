Operasyonda yakalanan 4 şüpheli şahıs, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilerek 1 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fatih'te sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon - Son Dakika

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