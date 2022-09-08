Putin'in tahıl sitemine Erdoğan'dan yanıt: Haklı olduğu bir konu var

Yapılan çalışma sonrası belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, farklı suçlardan da kaydı olan zanlıyı yakaladı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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