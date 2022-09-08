Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

08.09.2022 10:02

İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Seyyid Ömer Mahallesi'nde "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, şüpheli M.Z.F'nin uyuşturucu sattığı belirlendi.

Yapılan çalışma sonrası belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, farklı suçlardan da kaydı olan zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 146 gram eroin, hassas terazi ve 900 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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