İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

05.09.2022 10:01

İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.Y'yi gözaltına aldı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 216 uyuşturucu hap, 40 sentetik ilaç, ısıtıcı, 2 cam ölçek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 625 lira ile 450 dolar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.Y. tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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