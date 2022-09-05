Ekipler, evde yaptıkları aramada 216 uyuşturucu hap, 40 sentetik ilaç, ısıtıcı, 2 cam ölçek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 625 lira ile 450 dolar ele geçirdi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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