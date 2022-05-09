İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA - Son Dakika
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İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA

09.05.2022 15:00

FATİH Aksaray'da taksi denetimi yapan trafik polisleri 4 şoförün emniyet kemeri takmadığını tespit etti.

FATİH Aksaray'da taksi denetimi yapan trafik polisleri 4 şoförün emniyet kemeri takmadığını tespit etti. Şoförlerden birinin ayrıca taksimetre de açmadığı belirlendi. Taksicilere para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Fatih Aksaray'da taksi şoförlerine yönelik denetim yaptı. Taksi şoförlerinin emniyet kemerleri, taksimetreleri ve evrakları kontrol edildi. Denetimlerde 4 şoföre emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 169'şar lira idari para cezası uygulandı. Şoförlerden 3'ünün emniyet kemeri takmadığı belirlenirken, bir taksicinin hem kemer ihlali yaptığı hem de taksimetre açmadığı tespit edildi. Taksimetre açmayan sürücüye ayrıca 888 lira para cezası kesildi. Taksi şoförü, yolcular istediği için taksimetre açmadığını savundu.

"ÇOK FAZLA TURİST AVCISI VAR"

Denetimden ceza almadan geçen taksi şoförü Yücel Kökçü, "Ben denetimlerin yapılmasından yanayım. Taksicilik eskisi gibi bir meslek değil, çok fazla turist avcısı var. Bakın benim arabamda turist var. Galata'dan, taksi durağından aldım müşterimi. Taksimetreyi açtım, İstanbul Havalimanı'na gidiyorum. Havalimanına 300 liraya gideceğim. Havalimanından yolcu almadan geri çıkacağım. Bu bizim için sıkıntıya neden oluyor. Havalimanındakiler de ben de İstanbul'un taksicisiyiz. Ama ben şu an 300 liraya götüreceğim. Turist avcısı olan taksici esnaf arkadaşlarım arasında zihniyeti bozuk olanlar 600 liraya gidiyor. İlk başta devletin tüm taksicilere sahip çıkması lazım. Ben şimdi havalimanına gideceğim, oradan yolcu almadan geri geleceğim. Ama havalimanının taksicisi Havalimanından müşteriyi alıp Eminönü'ne götürüp geri giderken de yolcu alabiliyor" dedi.

İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA
İSTANBUL-FATİH'TE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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