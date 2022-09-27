Sanığın, doktor Altınışık'ın boynunda bulunan ve silah olarak değerlendirilen zinciri çekerek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Selim Duman'ı önce "kasten yaralama" suçundan 5 ay hapse mahkum etti ancak sanığın bu suçu kamu görevlisine karşı işlediği gerekçesiyle cezayı 11 ay 7 güne çıkardı.

Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da doktoru darbeden sanığa 9 ay 10 gün hapis cezası - Son Dakika

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