İstanbul'da 18 yıl önce öldürülen öğretmenin cinayet zanlısı gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 18 yıl önce öldürülen öğretmenin cinayet zanlısı gözaltına alındı

01.10.2022 14:04

İstanbul Fatih'te, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden müzik öğretmeni Arzu Nihal Ç'nin katil zanlısı 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti.

İstanbul Fatih'te, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden müzik öğretmeni Arzu Nihal Ç'nin katil zanlısı 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti.

Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine giden Erkan C, Fatih'te 2004'te bir eve düzenlenen ve öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kendisi ve arkadaşı C.Ö'nün gerçekleştirdiğini söyledi.

Bunun üzerine gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin, ifadesinde, maktulün eşi Şerafettin Ç'nin azmettirmesi sonucu C.Ö. ile saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve daha sonra firar ettiklerini söylediği öğrenildi.

İfade üzerine ekiplerin ulaşmaya çalıştığı maktulün eşi Şerafettin Ç'nin 2019'da hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erkan C. adliyeye sevk edildi, C.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Fatih'te ikamet eden müzik öğretmeni Arzu Nihal Ç, 5 Mayıs 2004'te sabah 06.30 sıralarında evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kimliği tespit edilemeyen 2 erkek şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştıkları belirlenmişti. Yanında 10 yaşında kızı bulunan maktulün eşinin de cinayetten bir gün önce Ankara'ya gittiği anlaşılmıştı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 18 yıl önce öldürülen öğretmenin cinayet zanlısı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da 18 yıl önce öldürülen öğretmenin cinayet zanlısı gözaltına alındı - Son Dakika
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