İstanbul-fatih'te evinin penceresinden düşen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-fatih'te evinin penceresinden düşen kişi öldü - Son Dakika

İstanbul-fatih'te evinin penceresinden düşen kişi öldü

6 saat önce

Fatih'te 67 yaşındaki bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı birinci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Fatih'te 67 yaşındaki bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı birinci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta 05.30 sıralarında meydana geldi. Buradaki 3 katlı binanın 1'inci katında yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki V.Y adlı bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden sokağa düştü. Olayı fark edenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde V.Y'nin öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaptı. Yanında bir tane valiz ve ip bulunan V.Y'nin yaklaşık 1.5 yıldır bu dairede yaşadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından V.Y'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

İstanbul-fatih'te evinin penceresinden düşen kişi öldü

Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:11 Kaynak: DHA
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