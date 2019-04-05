İstanbul- Fatih'te Gecekondudaki Yangını Havadan Görüntülendi
1 saat önce
İstanbul- FATİH'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (Aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul- FATİH'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (Aktüel görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:56 Kaynak: DHA
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