İstanbul- Fatih'te Halk Otobüsü Yandı
17 dakika önce
Fatih'te seyir halindeki halk otobüsü yandıOlay Fevzipaşa Caddesinde yaşandı.
Fatih
'te seyir halindeki halk otobüsü yandı
Olay Fevzipaşa
Caddesinde yaşandı. Yeşilpınar- Vezneciler
hattında sefer yapan İstanbul
Otobüs AŞ'ye ait halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.Olayı fark eden vatandaşların uyarması üzerine şoför, otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle motordan yükselen alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.
Görgü tanığı Ayşe Ören
, "Edirnekapı'da otobüsün tekerlek kısmından kıvılcım çıktığını gördük. Eşim kornaya bastı uyarmak için. Otobüs fark etmedi, buraya gelene kadar. Buraya gelince alevler içinde kaldı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:30 Kaynak: DHA
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