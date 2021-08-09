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İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

09.08.2021 03:43

FATİH'TE intihar etmek isteyen kadın evinin önündeki inşaat iskelesine çıktı.

FATİH'TE intihar etmek isteyen kadın evinin önündeki inşaat iskelesine çıktı. Kadını ikna etmek isteyen annesi de iskeleye çıkarak kızını tutmaya çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri anneyle kızı iskeleden indirdi.

Olay gece saat 01.30 sıralarında Topkapı Mahallesi, Hamam Odaları Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, erkek arkadaşıyla tartışan kadın evinin önündeki iskeleye çıkarak bağırmaya başladı. Atlamak isteyen kadının annesi de iskeleye çıkarak kızını tuttu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.. Uzun süre kızına sarılarak düşmesini engelleyen anne ve kızı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları iskeleden kurtarıldı. İntihar girişiminde bulunan kadın olay yerine gelen 112 ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.

İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İstanbul, İtfaiye, İntihar, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-FATİH'TE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika


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