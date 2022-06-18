Son Dakika | Fatih'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın - Son Dakika
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Son Dakika | Fatih'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın

18.06.2022 17:10
Son Dakika | Fatih'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın

Son dakika haberleri... FATİH, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı.

FATİH, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın saat 16.30 sıralarında Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Fatih Kumkapı'da bulunan deposunda çıktı. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ve sahte ürünlerin muhafaza edildiği depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.  Alevlerin yükseldiği depoyu görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda  itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.Yaklaşık İki saatlik çalışma sonucu depoda çıkan yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.  Olayda yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Fatih'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın - Son Dakika

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