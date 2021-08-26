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İSTANBUL-FATİH'TE KADINA ŞİDDET KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL-FATİH'TE KADINA ŞİDDET KAMERADA

26.08.2021 21:17
İSTANBUL-FATİH'TE KADINA ŞİDDET KAMERADA, System.String[]

FATİH'TE bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'TE bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre kadını darp eden adam daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Haliç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek sokak ortasında kadını darp etti. Yerde yatan kadına bir süre eliyle vuran adam, daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam bir süre kadını darp ediyor. Yerde yatan kadın adama kendisini bırakması için yalvarıyor. Daha sonra kadını zorla otomobiline bindirmeye çalışıyor. Bu sırada cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden adam kayıt alan kişiyi kurşun yağdırmakla tehdit ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-FATİH'TE KADINA ŞİDDET KAMERADA - Son Dakika


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