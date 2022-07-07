Görüntülerde, kadının otomobilden inerek yürüdüğü görülüyor. Kadının arkasından koşan saldırgan, tekme ve yumruklarla saldırıyor. Daha sonra saldırgan adam kadını sürükleyerek götürürken esnaf olaya müdahale ediyor. Esnafın vurduğu yumrukla burnu kırılan adam olay yerinden uzaklaşıyor.

O sırada olayı gören çevredeki esnaf, müdahale etti. Esnaf, kadını darbeden saldırgana yumruk atarak burnunu kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-FATİH'TE KADINI DARBEDEN SALDIRGANA ESNAFTAN DAYAK - Son Dakika

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