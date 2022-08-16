Fatih'te yıkılan binanın bitişiğindeki 3 daire duvarsız kaldı - Son Dakika
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Fatih'te yıkılan binanın bitişiğindeki 3 daire duvarsız kaldı

16.08.2022 16:21
Fatih'te yıkılan binanın bitişiğindeki 3 daire duvarsız kaldı

İstanbul Fatih'te kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan bir bina ile bitişiğindeki 2 binanın ortak duvar kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan bir bina ile bitişiğindeki 2 binanın ortak duvar kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılması ile birlikte yandaki binalarda 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 3 katlı bir binanın yıkım kararı verildi. Kentsel dönüşüme giren bina yıkılırken bitişiğinde bulunan iki binayla bazı katların ortak duvarı kullandığı ortaya çıktı. Yıkımın ardından 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı. Yıkım esnasında dairelerde kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma veya can kaybını önledi. Duvarsız dairelerde oturan bina sakinleri yetkililerden yardım beklerken belediye ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Bizim ve arka komşunun duvarı yıkıldı"

Evinin duvarı yıkılan Mehmet Kabak, "İşteydim. Komşular evin duvarının yıkıldığını söyledi. Geldik, bu haldeyiz. Mağduruz. Yan bina kentsel dönüşümden dolayı yıkım vardı. Bizim ve arka komşunun duvarı yıkıldı. Alt katında aynı şekilde. Toplamda 3 daire. Bu şekilde kalınmaz burada. Gidecek bir yerimiz de yok" dedi.

"Yan tarafın inşaat yıkımından kaynaklandı"

Yaşananları anlatan ev sahibi Yılmaz Güder, "Ben evde yoktum. Allah'tan çoluk çocuk da tatildeydi. Komşularım telefon açtı. Gardırop ön tarafa doğru gelmiş. Duvar patlamış. Yan tarafın inşaat yıkımından kaynaklandı. Bizim duvara vurdular mı ya da kepçe mi değdi, bilmiyorum. Allah'tan çocuklar tatildeydi. Çocuklar olsa belki gardırop üzerine devrilirdi. Dışarısı gözüküyor. Yağmur yağsa sular içeri girer. İnşallah hasarı karşılarlar" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ayvansaray, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te yıkılan binanın bitişiğindeki 3 daire duvarsız kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te yıkılan binanın bitişiğindeki 3 daire duvarsız kaldı - Son Dakika
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