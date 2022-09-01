Peruk ve sahte kimlik kullanarak dolandırıcılık yapan 5 kişilik çete yakalandı

İstanbul Fatih'te kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kadın adına çıkarttıkları sahte ehliyeti kullanarak banka hesaplarından bir günde 3 farklı banka şubesinden 500 bin TL çeken 5 kişilik çete yakalandı. Peruk takarak banka şubesine gelen kadının rahat hareketler sergileyerek parayı çektiği ve parayı çektikten sonra çete üyesi 5 kişinin kafeteryada bir araya geldikleri o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te 23 Ağustos 2022 tarihinde iş kadını D.K. (40) kendisinin banka hesaplarından haberi olmadan aynı gün içerisinde yaklaşık 500 bin liranın çekildiği söyleyerek polise başvuruda bulundu. Mağdur olduğunu ifade ederek şikayet dilekçesinde bulunan D.K., polise verdiği ilk ifadesinde "Paranın aynı gün içerisinde 3 farklı bankadan çekildiğini bana muhasebecim söyledi. Ben çok şaşırdım ve hiç para çekmedim. O gün şirketten dışarıya bile çıkmadım" dedi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bankaların güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelenen görüntülerde banka şubelerinden peruk takarak kendisini mağdura benzeten ve yüzündeki cerrahi maske bulunan şüpheliyi tespit etti. Yapılan incelemede şüpheli kadının yanında olay sırasında bir kişinin daha bulunduğu belirlendi.

Çete üyelerinin kimlikleri tespit edildi

Polis ekiplerinin titizlikle yürüttükleri çalışmada kimliklerini tespit ettiği biri kadın 5 şüpheliyi kaldıkları adreste gözaltına aldı. Kendisini mağdura benzeterek peruk takan dolandırıcı Ayşe A.(30), İrfan H.(39), Erol Ş.(34), Şenel T.(53) ve Süleyman O.(41) Gayrettepe'de bulunan Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülerek sorguya alındı.

Çete üyelerinin çok sayıda suç kayıtları çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşe A.'nın daha önceden 26, İrfan H.'nin 3, Erol Ş.'nin 4, Şenel T.'nin 8, Süleyman O.'nun ise 16 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Bankadan para çeken kadın ile çete üyelerinin buluştukları anlar kamerada

Peruk takarak mağdurun hesaplarının bulunduğu 3 farklı banka şubesine giden çete üyesi kadının 3 bankadan da yaklaşık 500 bin TL çektiği tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadının banka da sıra beklediği, ardından rahat hareketlerle bankoya gelerek para çekti. Sonrasında şüphelilerin parayı çektikten sonra bir kafeteryaya giderek paraları paylaştıkları görüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL