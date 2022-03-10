İSTANBUL-FATİH'TE KIZ ARKADAŞINI REHİN ALMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANI POLİS AYAĞINDAN VURDU - Son Dakika
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İSTANBUL-FATİH'TE KIZ ARKADAŞINI REHİN ALMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANI POLİS AYAĞINDAN VURDU

10.03.2022 16:56

FATİH'te Yusuf E. yabancı uyruklu kız Gurlux S.'yi silahla rehin almak isterken, polis ekiplerince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

FATİH'te Yusuf E. yabancı uyruklu kız Gurlux S.'yi silahla rehin almak isterken, polis ekiplerince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, sabah saat 06.00'da Kadırga Limanı Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E. kız arkadaşı Gurlux S. ile birlikte Kumkapı Polis Merkezi Amirliği yakınlarında yolda yürürken bir anda silahını çıkartıp Gurlux S.'yi rehin almaya çalıştı. O sırada çevrede bulunan kişiler durumu polise bildirildi. Harekete geçen ekipler, eli silahlı şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Israrla silahını bırakmayan Yusuf E. polis ekipleri tarafından ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan ve psikololojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli olayın ardından tedavi edilmek üzere hastaneye yatırıldı. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İSTANBUL-FATİH'TE KIZ ARKADAŞINI REHİN ALMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANI POLİS AYAĞINDAN VURDU
İSTANBUL-FATİH'TE KIZ ARKADAŞINI REHİN ALMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANI POLİS AYAĞINDAN VURDU
İSTANBUL-FATİH'TE KIZ ARKADAŞINI REHİN ALMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANI POLİS AYAĞINDAN VURDU

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-FATİH'TE KIZ ARKADAŞINI REHİN ALMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANI POLİS AYAĞINDAN VURDU - Son Dakika


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