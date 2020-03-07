İstanbul-fatih'te kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-fatih'te kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul-fatih'te kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Fatih'te kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen bankacı Pınar Baykan son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih'te kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen bankacı Pınar Baykan son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi 32 yaşındaki bankacı Pınar Baykan dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Bir çocuk annesi kadının 7 yıllık eşi Erhan Baykan polis ekiplerince gözaltına alınmış ve suçunu polislere itiraf etmişti. Baykan için Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Baykan'ın babası Cemal, annesi Nimet, kardeşi Fatih Umay'ın yanı sıra akrabaları ve iş arkadaşları katıldı. Anne Nimet Umay'ın ayakta güçlükle durduğu görülürken, bir çok yakını ve arkadaşı genç kadın için gözyaşı döktü.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Pınar Baykan'ın yakını, "Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Hiç bir şey hissedilmedi bu geçimsizlikleri. Herkes şokta. 7-8 senelik evliydiler. Bir de çocukları vardı" diye konuştu. Pınar Baykan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.

İstanbul-fatih'te kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Baykan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:22 Kaynak: DHA
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