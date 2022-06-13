İSTANBUL-FATİH'TE KUMAR OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL-FATİH'TE KUMAR OPERASYONU

13.06.2022 14:24
İSTANBUL-FATİH'TE KUMAR OPERASYONU

FATİH'de kumar oynatıldığı tespit edilen bir ofise yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı.

FATİH'de kumar oynatıldığı tespit edilen bir ofise yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı. Kumar oynayan 10 kişiye toplam 7 bin 276 TL para cezası kesilirken, işyeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Fatih Gazi Mustafa Kemal Paşa bulvarında ofis olarak kullanılan işyerinde kumar oynatıldığını tespit eden polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, işyerinde kumar oynayan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede; masa etrafında oturan 10 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Masada bulunan 24 bin 100 TL, 100 dolar ve 100 Euro para yerine geçen pullar ve iskambil kağıtları ele geçirildi.  Kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplam 7 bin 276 TL ceza yazıldı. İşyeri sorumlusu hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-FATİH'TE KUMAR OPERASYONU - Son Dakika

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