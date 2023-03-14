İSTANBUL-FATİH'TE KURAN KURSUNDA YANGIN - Son Dakika
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İSTANBUL-FATİH'TE KURAN KURSUNDA YANGIN

14.03.2023 22:48

FATİH'te 5 katlı binanın 2'nci katındaki Kuran kursunun kiler bölümünde yangın çıktı.

FATİH'te 5 katlı binanın 2'nci katındaki Kuran kursunun kiler bölümünde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Caddesindeki 5 katlı binanın 2'nci katındaki Kuran kursunda saat 13.00 sıralarında çıktı. İddialara göre, kursun kiler bölümünden çıkan dumanlar binayı sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kuran kursunda bulunan öğrenciler dışarı çıktı. Üst kattaki bina sakinleri ise itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.
"YANGIN BÜYÜKTÜ"
Mahalle sakini Fazıl Albayrak, "Çay ocağında oturuyorduk. Bir duman çıktığını gördük. Apar topar buraya geldik. 5 dakika geçmeden itfaiye geldi. Kuran kursu olarak kullanıldığını söylediler. Yangın büyüktü. İtfaiye gelince üst kattakileri indirdiler" dedi.
"HERKESİ SAĞ SLAİM TAHLİYE ETTİK"
Bina girişindeki marketin çalışanı Muharrem Gültekin, "İşletmemizin üzerinde bulunan Kuran kursunda çıkan yangında önce itfaiyeye haber verdik. Daha sonra komşularımızı çıkardık. Bahçeye indim baktım. Yangının Kuran kursunda olduğunu gördüm. Bütün binadakilerin tahliyesini yaptık. Müdahale ettik. Kimsede bir sıkıntı yok. İçeride yetişkin öğrenciler vardı. Herkesi sağ salim tahliye ettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Kuran-ı Kerim, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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