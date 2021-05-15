İstanbul Fatih'te meşaleli kutlama!

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğu, İstanbul'un Fatih ilçesinde meşalelerle kutlandı.
Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek, 2020-2021 sezonu şampiyonluğuna ulaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte, İstanbul'un Fatih ilçesinde birçok siyah-beyazlı taraftar sokağa indi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen Beşiktaşlı taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarla takımların 16. şampiyonluğunu kutladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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