Olay, 6 Ekim Perşembe günü Fatih Piri Mehmet Paşa Camii'nde yaşandı. İddiaya göre küçük çocuk, camide ikindi namazını kılan babasının yanında bir süre bekledikten sonra harekete geçti. Babasının namazda olmasını fırsat bilen çocuk, babasının cebindeki cüzdandan 200 lira aldı. Çocuk , parayı caminin yardım kutusuna attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olayı gören esnaf Ferdi Kılıç, "Dün ikindi namazı saatinde camide namaz kılarken, bir arkadaşımızın oğlu, babasının cebinden 200 lira aldı. Bu da kamera kayıtlarında gözüktü. Götürüp parayı sadaka kutusuna atıyor. Helal olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Çocuk, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-FATİH'TE NAMAZ KILAN BABASININ CEBİNDEN ALDIĞI PARAYI CAMİNİN YARDIM KUTUSUNA ATTI - Son Dakika

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