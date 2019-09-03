Son Dakika Haberleri: İstanbul-fatih'te öldürülen gencin cenazesi adli tıptan alındı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul-fatih'te öldürülen gencin cenazesi adli tıptan alındı

2 saat önce

Fatih'te dün gece saatlerinde sokakta 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Fatih'te dün gece saatlerinde sokakta 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınları cenaze aracının arkasından "Yusuf gitme " diye gözyaşı döktü.

Zeyrek Mahallesi Hasan Baba Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobilin önünde bekleyen Mustafa Yusuf Özbek'e(18), 3 kişi tarafından ateş açıldı. Özbek göğsünden ve bacağına isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze aracı çıkışı sırada Özbek'in yakınları "Yusuf gitme " diyerek gözyaşı döktü. Mustafa Yusuf Özbek'in babasının işlettiği çay evinde çalıştığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç, Zeytinburnu Kazlıçeşme Fatih Cami'sinde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Mustafa Yusuf, Adli Tıp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı
Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen anneden HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:07:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul-fatih'te öldürülen gencin cenazesi adli tıptan alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]