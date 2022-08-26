Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

26.08.2022 20:10
Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Millet Caddesi'nde Abdullatif İ. idaresindeki 34 FHA 020 plakalı otomobil, ters yönden karşıya geçmeye çalışan plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

Motosikletteki 2 kişi, çarpmanın etkisiyle düşerek yola savruldu. Yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin motosiklete çarptıktan sonra tramvay yoluna girmesi nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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