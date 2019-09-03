Son Dakika Haberleri: İstanbul-fatih'te otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
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İstanbul-fatih'te otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

1 saat önce

Fatih, Laleli'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Fatih, Laleli'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Laleli Tramvay Durağı'ndaki trafik ışıklarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Ordu Caddesi üzerinden Aksaray istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli Tramvay Durağı trafik ışıklarında sürücüsü öğrenilemeyen 52 PB 167 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosiklet çarpışıyor. Motosiklette bulunanlar çarpışmanın etkisiyle yere düştü. Motosikletli kazadan sonra yerde kıvranırken, arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü yaralıya yardım ediyor. Çevredekiler de yaralılara yardım etmeye çalışıyor.

Motosiklet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:36 Kaynak: DHA
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