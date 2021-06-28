İstanbul Fatih'te oyuncak deposunda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi - Son Dakika

Fatih'te Uzunçarşı Caddesi'nde iddiaya göre havai fişek satılan bir oyuncak deposunda saat. 12.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan depodan çıkan yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü.

İşte yangından görüntüler: