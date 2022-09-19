Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

19.09.2022 13:08

İstanbul Fatih'te silahla ateş edilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

İstanbul Fatih'te silahla ateş edilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Nişanca Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine bu sırada silahla ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, 2 polis memuru yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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