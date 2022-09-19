Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Nişanca Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine bu sırada silahla ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, 2 polis memuru yaralandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika

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