İSTANBUL-FATİH'TE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI - Son Dakika

FATİH Topkapı alt geçitte direksiyon hakimiyetini kaydeden sürücü, otomobiliyle takla attıktan sonra hafif ticari araca çarptı. Kazadan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Topkapı alt geçidinde Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Çetinkaya kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil bir başka araca daha çarparak yolda yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı anlatan bir başka sürücü "Karşı şeritten geliyordu takla attı. Araca çarptı, yaralı yok "dedi.