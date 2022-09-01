İstanbul'da taksiciler kovalamaca sonrası yakaladıkları bıçaklı gaspçıyı hunharca dövdü - Son Dakika
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İstanbul'da taksiciler kovalamaca sonrası yakaladıkları bıçaklı gaspçıyı hunharca dövdü

01.09.2022 10:29

İstanbul'un Fatih ilçesinde taksiciler sokak aralarında kovaladığı bir kişiyi yakalayıp öldüresiye dövdü. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan adam park halindeki bir otomobilin yanında yere yığıldı. Yaralı adam daha sonra hastanede tedavi altına alındı. Dehşet veren saldırı cep telefonu kameralarına yansıdı. Taksiciler arasında geçen diyalogdaysa dövülen kişinin gaspçı olduğu ifade ediliyor.

Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında iddialara göre gece evine dönen bir kişi ile taksiciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı tartışma yaşandı.

YAKALAYIP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksicilerden kaçmak isteyen adam bir parkın içinden geçerek ara sokağa girdi. Uzun süren kovalamacanın ardından taksiciler adamı yakalayarak öldüresiye dövdü.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Bağrışma seslerini duyan mahalleli olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan adam park halindeki bir otomobilin yanında yere yığıldı. Vatandaşlar, yerde yatan adamın başına su dökerek sakinleştirmeye çalıştı.

Fatih'te dehşet anları kamerada: Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen adam götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, 4 tane taksici, kovaladıkları kişiyi sokak ortasında yakalayarak dövüyor. O sırada bir kişi, "Taksici parasını almış mı?" diye soruyor. Elinde bıçak olan bir kişi ise "Bu emanet kimin?" diye soruyor. Vatandaşlardan biri "Adam ölür" deyince diğer bir kişi de "Gebersin, taksiciyi tek buluyor, gasp etmeye çalışıyor" diye cevap veriyor. Vatandaşlar adamın kafasından aşağı su dökerek yaralı adamı kendine getirmeye çalışıyor. Daha sonra yaralı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da taksiciler kovalamaca sonrası yakaladıkları bıçaklı gaspçıyı hunharca dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da taksiciler kovalamaca sonrası yakaladıkları bıçaklı gaspçıyı hunharca dövdü - Son Dakika
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