Fatih'te 'Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu' olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı - Son Dakika
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Fatih'te 'Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu' olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı

02.09.2022 14:09
Fatih'te 'Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu' olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı

İstanbul Fatih'te taksicilerin bir kişiyi sokak aralarında kovaladıktan sonra dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 6 kişi gözaltına aldı.

İstanbul Fatih'te taksicilerin bir kişiyi sokak aralarında kovaladıktan sonra dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 6 kişi gözaltına aldı. Olay sonrası gözaltına alınan taksi şoförünün emniyette verdiği ilk ifadesinde, araçtaki yolcunun kendisini gasp etmekle tehdit etmesi üzerine arkadaşlarına haber verdiğini söyledi.

Olay 1 Eylül günü saat 01.50 sıralarında Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi Halıcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, N.B. isimli şahsı kovaladıkları belirlenen M.G., C.A., Y.T., M.A. ve E.T. isimli şahıslar ile birlikte ticari taksi şoförü F.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, tanık beyanları ile birlikte polis ekipleri konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Taksi şoförü F.B. isimli şahsın N.B. ve bir arkadaşını Kumkapı semtinden müşteri olarak aldığı belirlendi. Araçla seyir halindeyken Aksaray civarına geldikleri sırada N.B.'nin yolda uygulama yapan çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik küfürlü sözler sarf etmesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Yolculuğun devamında N.B. isimli şahsın arkadaşı Samatya'da civarında taksiden indi. Akdeniz Caddesi'ne gelene kadar taksici ve yolcu arasındaki tartışma devam etti. N.B. isimli şahsın ticari taksi şoförüne yönelik Karagümrük semtinde parasını gasp ettirebileceği yönünde tehdit içerikli sözler sarf ederek küfür etmesinin akabinde taksi şoförü arkadaşlarına acil kod uyarısı gönderdi. Taksi şoförü F.B., yardımına gelen arkadaşları ile beraber şahsı kovalamaya başladı. Şüphelilerden Y.T. isimli şahıs, N.B.'yi darp ederek olayı gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "Kasten Yaralama - Tehdit - Hakaret" suçlarından işlem yapılan şüphelilerden M.G, C.A, M.A, F.B. ve E.T., isimli şahıslar ile N.B. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Y.T. isimli şahıs ise 2 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Eylül, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 'Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu' olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te 'Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu' olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı - Son Dakika
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