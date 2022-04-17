İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı

17.04.2022 13:40

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivri Kapı Mahallesinde bir işyerinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.F.K. isimli taksi şoförünün, S.Ç. VE S.B.'den aldığı uyuşturucu maddeyi, Ö.S. isimli alıcıya teslim ettiği belirlendi. Yapılan operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde, bir pompalı tüfek ile 6 bin 730 TL para ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivri Kapı Mahallesinde bir işyerinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Yapılan çalışmada uyuşturucunun taksiyle taşındığı belirlendi. Polis ekipleri taksi şoförü M.F.K.'nın, Bağcılar Mahmutbey Taş Ocağı Yolu Caddesinde bulunan bir evden aldığı uyuşturucuları, Ö.S.'ye isimli şüpheliye teslim edeceği öğrenildi. Taksi şoförü ve alıcıyla birlikte, uyuşturucuyu temin eden S.Ç. ve S.B. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı

TAKSİCİ ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Takside ve şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 379 gram marihuana, 7 adet sentetik hap, 56 adet her biri 45 gram taş kokain, bir pompalı tüfek ile birlikte, 16 adet fişek, bir hassas terazi ve 6 bin 730 lira para ele geçirildi. Şüphelilerden S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.F.K., Ö.S. ve S.B. tutuklandı.

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Pompalı Tüfek, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
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SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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